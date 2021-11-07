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Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.
Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotlar Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide, ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur’un yuvaya dönüşü ertelendi.

Pazar günü astronotları taşıyan kapsülün inmesi planlanıyordu ancak inişin yapılacağı alandaki hava şartları nedeniyle uçuşun Pazartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

NASA Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kapsülün iniş yapacağı yerdeki hava durumu nedeniyle Crew-2 astronotları uzay istasyonundan 8 Kasım’da ayrılacak” denildi.

"Crew Dragon Kapsülü" Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından üretildi ve Florida sahiline inmesi planlanıyor. ISS'in yörüngesinde 24 Nisan’dan bu yana bulunan Crew-2 astronotlarının, dört astronottan oluşan bir sonraki ekip ISS’e ulaşmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Crew-3'ün ISS’e gidişi de olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenmişti.

 

DW

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