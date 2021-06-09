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CTP Genel Başkanı Erhürman TIP-İŞ Ve KTHES’i Ziyaret Etti

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“Plansızlığın bizi yok etmesine müsaade etmeyeceğiz”
CTP Genel Başkanı Erhürman TIP-İŞ Ve KTHES’i Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “plansızlığın Kıbrıs Türk halkını yok etmesine izin vermeyeceklerini” söyledi.

Plansızlığın halkı ve ekonomiyi “duvara doğru götürdüğünü” savunan Erhürman, iktidara gelmeleri halinde ilk icraatlarının 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını devreye koymak olacağını dile getirdi.

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CTP’den yapılan açıklamaya göre, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrıresmi 5 + BM toplantısının ardından sendika, sivil toplum ve ekonomik örgütlere ziyaretler başlatan parti, dün Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı (KTHES) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretlerinde Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ile eski Sağlık  Bakanı Filiz Besim eşlik etti. Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendiren Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da sendika yöneticileriyle paylaştı.

“BEŞ SENE SONRASI İÇİN HEMŞİRE VE HEKİM İHTİYACIMIZI ÖNGÖREBİLMELİYİZ”

Ekonomideki üretimin durmasının maliyeyi sıkıntıya soktuğunu belirten Erhürman, bunun Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesine de engel olduğunu söyledi.

Kalkınma planlarının uzun süreden beri yapılmadığına dikkat çeken Erhürman, “5 sene sonrası için doktor ve hemşire eksikliklerimizi öngörebilmemiz gerekiyor. Hükümetlerin ömrü kısa olduğundan programlar uygulanamıyor. Bu nedenle CTP olarak uzun vadeli kalkınma planını gündeme getiriyoruz. Hükümete geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu olacak. Bu plan Anayasa’da da var. Meclis’ten geçecek olan bu 5 yıllık planı, ekonominin, sosyal ve kültürel hayatın anayasası olarak görmemiz gerekiyor. Hükümetler değişse bile Meclis’ten geçeceği için bunun 5 yıl boyunca geçerliliği olacak” dedi.

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“KISA VADELİ PLANLAMA DAHİ YOK”

Nüfus planlamasının önemine de işaret eden Erhürman, “Bir doktor birisini tedavi ederken vatandaş olup olmadığına bakmıyor. 5 sene sonraki nüfusa göre sağlık sistemimizi, hemşire ve doktor sayımızı planlamamız gerekiyor” dedi.

Ülkede kısa vadeli planlamanın dahi yapılmadığını dile getiren Erhürman, bir çıkış stratejisine ihtiyaç bulunduğunu aktardı. Pandemi öncesi dönemde de her şeyin mükemmel olmadığını kaydeden Erhürman, yeni bir dönemi planlamaları gerektiğini vurguladı.

“BU YANLIŞ POZİSYONDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKİYOR”

Kıbrıs sorununa da değinen Genel Başkan Tufan Erhürman, Türk tarafının masaya getirdiği iki devletli çözüm modelinden bir an önce dönülmesi gerektiğini, bu tutumun Kıbrıslı Türklere birçok şey kaybettireceğini savundu.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi zeminine bağlı kalmasıyla birlikte Yeşil Hat Tüzüğü’nden Mali Yardım Tüzüğü’ne kadar birçok kazanım elde ettiğini, AKPA ve İKÖ’de temsiliyet kazandıklarını vurgulayan Erhürman, bu kazanımların da riske girdiğini ileri dürdü.

Sergilenen tutumla Kıbrıslı Türklerin artık dünyada çözüm istemeyen taraf olarak görüldüğünü savunan Erhürman, “Anastasiadis hiç hak etmediği bir biçimde çözüm isteyen taraf olma pozisyonunu elde etti” dedi.

CTP’nin ülkede istikrar ve yatırım için bir an önce çözüm istediğinin altını çizen Erhürman, “Biz bu yanlış pozisyondan vazgeçilmesi için uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.

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