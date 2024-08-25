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CTP Güzelyurt'ta 'karanlık ve kaldırımsız yollar' yürüyüşü düzenliyor

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CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, karanlık ve kaldırımsız yollarda yürümek zorunda kaldığından dolayı can güvenliğinin olmamasını protesto etmek amacıyla yarın saat 19.30'da Akçay-Güzelyurt Çeberindeki yürüyüşe davet etti.
CTP Güzelyurt'ta 'karanlık ve kaldırımsız yollar' yürüyüşü düzenliyor

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, bölgede yaşayan halkın ve özellikle öğrenciler ile göçmen işçilerin karanlık ve kaldırımsız yollarda yürümek zorunda kaldığından dolayı can güvenliğinin olmamasını protesto etmek amacıyla yarın saat 19.30'da Akçay-Güzelyurt Çeberindeki yürüyüşe davet etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Halkımız davetlidir! Yarın 19:30 Güzelyurt!

Karanlık Zihniyete Dur De!
Fenerini Al ve Gel!

Güzelyurt ve bölgesinde yaşayan halkımız ve özellikle öğrenciler ile göçmen işçilerin karanlık ve kaldırımsız yollarda yürümek zorunda kaldığından dolayı can güvenliğinin olmamasını protesto etmek amacıyla

26 Ağustos Pazartesi(Yarın),

saat 19:30’da,

Akçay/Güzelyurt giriş çemberi (Yeni alışveriş merkezi,Güzelyurt Orange Mall)
yanında toplanıp Güzelyurt çevre yoluna Fenerlerimizi yakarak yürüyüp pankart açıyoruz!

Yapılacak eyleme siz değerli halkımızı davet ederiz"

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