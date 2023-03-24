CTP heyeti, El-Sen yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yönetim kurulu üyelerini kabul etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekillerinin katıldığı görüşmede, KIB-TEK’teki son gelişmeler ele alındı. El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve El-Sen yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu kabulde, KIB-TEK’in geldiği son durum ve izlenecek yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.