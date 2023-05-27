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CTP heyeti, “Yeni Yollar Açıyoruz – Kıbrıs’ı Birleştiriyoruz” eylemine katıldı

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CTP heyeti, “Yeni Yollar Açıyoruz – Kıbrıs’ı Birleştiriyoruz” eylemine katıldı
CTP heyeti, “Yeni Yollar Açıyoruz – Kıbrıs’ı Birleştiriyoruz” eylemine katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, bu sabah Lefkoşa’nın kuzey ve güneyinde ortak düzenlenen “Yeni Yollar Açıyoruz – Kıbrıs’ı Birleştiriyoruz” eylemine katıldı. CTP heyetini temsilen Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, bazı CTP’li belediye başkanları temsil etti. Heyette ayrıca, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde CTP adayı olarak yarışacak olan Sami Özuslu da yer aldı. İlk olarak Lokmacı Sınır Kapısı’nda toplanan kortej, buradan Ledra Palace Sınır Kapısı’na yürüdü. Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan geçen eylemciler, ara bölgede bulunan Dayanışma Evi önünde güneyden gelen kortejle buluştu ve ortak açıklama okundu. Kuzey ve Güneyden gelen eylemciler, yeni geçiş kapılarının açılması talebinde bulundu ve eylem sona erdi.

 

ÖZUSLU VE CTP HEYETİ ARASTA ESNAFINI GEZDİ

Öte yandan CTP heyeti ve milletvekili adayı Sami Özuslu, yeni sınır kapılarının açılması için düzenlenen eylemin öncesinde, Arasta bölgesinde bulunan esnafı gezdi ve sohbet etti. CTP’nin milletvekili adayı Sami Özuslu’ya büyük ilgi gösteren Arasta esnafı, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde Özuslu’ya başarılar diledi.

 

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