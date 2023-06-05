CTP ile ittifakı bitiren BKP'den seçimlere katılmayın çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede yaşanan demokrasicilik oyununda her gün yeni bir perde açıldığını belirterek, rejimi korumaya dönük olan temel politikaların, ilerici kesimler tarafından doğru tahlil edilmesini istedi

İzcan: Statükoyu kabullenerek siyaset yapılamaz

“Statükoyu kabullenerek, suya sabuna dokunmadan siyaset yapılacağını zannedenlere, Tacan Reynar’ın başına gelenler örnek olmalıdır” diyen İzcan, “Hukuk dışı şekilde binlerce vatandaşlık yaratan rejimin, hukukun arkasına saklanması komik oluyor” dedi.

Statükoya karşı olduğunu söyleyen kesimlerin, Kudret Özersay’ın tepki olsun diye reddettiği koltuk için birbirleri ile yarışmasının kabul edilemez bir hata olduğunu belirten İzcan, Meclis aritmetiğine hiçbir etkisi olmayacak bu koltuğu reddetmenin, en etkili mücadele yöntemi olduğunu söyledi.

“Göstermelik seçimlere katılmayın, rejimin karşıtı mücadele esastır”

Halkı, 25 Haziran tarihinde gerçekleşecek göstermelik seçime katılmamaya çağıran BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ah vahla zaman geçirmenin, Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimlik mücadelesine hiçbir katkısı olamayacağını vurguladı.

Suya sabuna dokunmadan yürütülen seçim kampanyalarına itibar edilmemesini isteyen İzzet İzcan, federal çözüm yanlısı kesimlerin, rejim karşıtı mücadelelerinin esas olduğunu belirtti.