CTP İskele İlçesi, Sağlık Sorunlarını Ele Alacak Söyleşi Düzenliyor

Sağlıktaki sorunlar İskele’de ele alınacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, bu akşam (13.02.2024) İskele Belediyesi Kapalı Gazino’da sağlık alanındaki sorunları ele alacak bir söyleşi düzenleyecek. Söyleşide CTP Lefkoşa milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli ve Dt. Filiz Besim ile Girne milletvekili Dr. Ceyhun Birinci konuşma yapacak. Yurttaşların sağlık hizmetleri ve ilaca erişim konusunda yaşadıkları problemlerin ele alınacağı söyleşiye tüm bölge halkı davet edildi.