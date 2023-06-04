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CTP, Sami Özuslu için “Bu Ülke Sensin” tanıtım gecesi düzenliyor

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CTP, Sami Özuslu için “Bu Ülke Sensin” tanıtım gecesi düzenliyor
CTP, Sami Özuslu için “Bu Ülke Sensin” tanıtım gecesi düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Haziran ara seçimine yönelik tanıtım gecesi gecesi düzenliyor. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi, Paradise Park’ta saat 20:30’da başlayacak gecede milletvekili adayı Sami Özuslu’yu tanıtacak CTP, “Birlikte Yönetim Yol Haritası”nı da halkla paylaşacak. Resmi propaganda sürecinin ilk gününde yer alacak tanıtım etkinliği “Bu Ülke Sensin - Sen Hep Varsın” sloganıyla yapılıyor. Gecede milletvekili adayı Sami Özuslu’nun yanı sıra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşma yapacak, ayrıca seçim filminin ilk gösterimi yer alacak. Tanıtım toplantısı halka ve tüm sivil toplum örgütlerine açık olarak gerçekleşecek.

 

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