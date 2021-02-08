  • BIST 1.531
  • Altın 415,850
  • Dolar 7,0995
  • Euro 8,5441
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

CTP'den üniversiteler için öneri

» »
CTP Eğitim Çalışma Grubu ülkede yükseköğretimin geldiği son noktayı değerlendirdi
CTP'den üniversiteler için öneri

CTP Eğitim Çalışma Grubu ülkede yükseköğretimin geldiği son noktayı değerlendirdi:

Öngörüsüz, tutarsız, koordinasyonsuz yönetim anlayışı ülkemizdeki tüm alanlarda ciddi sorunlar yaşatmaya devam ediyor. Bu anlayışın “eğitimde güvenli ortamı” ortadan kaldıran iş bilmez karar ve uygulamaları, yükseköğretim alanını kaybetme noktasına getiren sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Her anlamda ülkemizin en önemli katma değer lokomotifi olan üniversitelerimizin, hem yeni öğrenciler tarafından tercih edilmesi hem de var olan öğrencilerimizin öğrenimlerine devam etme isteklerini kaybetmemeleri son derece önemlidir. Bu bağlamda öncelikli olan, içinden geçmekte olduğumuz sürecin sıkıntı ve sınırlılıklarının da farkında olarak yükseköğretimde “planlı ve programlı” bir şekilde sürdürülebilir uygulamaların hayat bulmasıdır. Bu bağlamda aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

 

  • Yükseköğretim kademesinde 2020 – 2021 akademik yılının ikinci (bahar) döneminin; en az %70’i zorunlu yüz yüze öğretim olacak şekilde Mart 2021 sonu itibariyle başlatılmak. Bu uygulamayla eşgüdümlü olarak;

 

  • Yurt dışından gelecek tüm yükseköğretim öğrencilerinin; PCR testi ve 14 günlük karantina koşuluna bağlı olarak ülkeye girişlerinin gerçekleştirmek.

 

  • Öğrencilerin karantina koşullarının hangi standartlarda olacağının önceden belirlenerek ilan etmek. Öğrencilerin karantina koşullarında da güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunacaklarını anlatan ve Covid-19 pandemisi kapsamında KKTC’de alınan tedbirleri içeren Türkçe-İngilizce materyaller hazırlayıp yayınlanmak.

 

  • Üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanlarına, yaş gruplarını da dikkate alan bir anlayışla aşılama takviminde öncelik vermek ve bu takvimi en kısa sürede duyurmak.

 

Yukarıda belirtilenler, yükseköğretim alanında yaratılan sorunlar çerçevesinde dikkate alınması gerektiği düşünülen önerilerdir. Burada belirtilen tüm hususlar tartışılmaya ve geliştirilmeye açık olduğu gibi, orta ve uzun vadede yeni ve farklı önerilerle desteklenmesi gerekliliği de ortadadır. CTP Eğitim Çalışma Grubu’nun bu önerileri, ivedilikle ihtiyaç duyulan bu yöndeki tartışma ve hazırlıklara katkı yapmak amacıyla ortaya konulan çalışmadır. Bu yöndeki çalışmalar devam edecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu dönemde, karşı karşıya kaldığımız sorunların giderilmesinde yapabileceğimiz en büyük hatalardan biri geç kalmak suretiyle sorunların daha da büyümesine yol açmaktır. CTP Eğitim Çalışma Grubu, bu hataya düşülmemesi için, bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazırdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuar Alanı’nda Ücretsiz PCR Testleri Devam Ediyor08 Şubat 2021 Pazartesi 14:10
  • İkinci Doz Pfızer Biontec Aşıları Trenyolu Polikliniği İle İskele Sağlık Merkezi’nde Yapılacak08 Şubat 2021 Pazartesi 14:05
  • ''İlk vaka Alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka''08 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
  • 1 Haftada 8 kaza 2 yaralı!08 Şubat 2021 Pazartesi 12:45
  • 20 kişi yasakları ihlal etti!08 Şubat 2021 Pazartesi 12:40
  • Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka08 Şubat 2021 Pazartesi 12:04
  • Sokağa çıkma yasağı 4. gününde08 Şubat 2021 Pazartesi 11:59
  • Açık olan işletmeler için ücretsiz PCR testleri devam ediyor08 Şubat 2021 Pazartesi 11:51
  • Lapta'da tüm test sonuçları negatif!08 Şubat 2021 Pazartesi 11:29
  • Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!08 Şubat 2021 Pazartesi 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti