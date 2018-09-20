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Cüce gezegende eski buz volkanları keşfedildi

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Cüce gezegen Ceres'in geçmişte yüzeyinde çok sayıda buz volkanı barındırdığı ortaya çıktı.
Cüce gezegende eski buz volkanları keşfedildi

Bilim adamları cüce gezegen Ceres'in yüzeyinde eskiden çok sayıda buz volkanı bulunduğunu belirledi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Arizona Üniversitesinden gezegen bilimci Michael Sori önderliğindeki araştırma ekibi, Mars ve Jüpiter arasındaki Astreoid Kuşağında bulunan cüce gezegen Ceres'in geçmişte çok sayıda buz volkanı barındırdığını ortaya koydu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif uydusu Dawn'ın 2015 yılında Ceres'in yüzeyinde keşfettiği buz volkanı Ahuna Mons üzerine çalışmalar yürüten ekip, cüze gezegenin geçmişinde benzer yer oluşumları bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

Ahuna Mons'un 240 milyon yıl önce oluşmasını sağlayan koşulların cüce gezegenin çekirdeğinin çok daha sıcak olduğu 4,5 milyar yıllık zaman diliminde çok daha kolay ortaya çıkacağı varsayımından hareket eden bilim adamları benzeri yer şekillerini bulmak için Dawn'ın yüzey verilerini inceledi.

Ekip, Ahuna Mons'un 4 kilometre genişliğindeki kubbesine benzer, 16 ila 86 kilometre genişliğinde ve 1 ila 4,5 kilometre yüksekliğinde, eski volkan bacası olabilecek 22 yer şekli tespit etti.

Dünya gibi kaya gezegenlerinde volkanik hareketler, erimiş kaya ve metal malzemeleri yüzeye çıkarırken, buz volkanları buz parçaları ve su buharı çıkarıyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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