Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulubü yetkilisi Semavi Aşık ve Nadir Serin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek 10’dan fazla ülkeden ve KKTC’den 100’ün üzerinde katılımcının yer almasının beklendiği ve son ayağı KKTC’de tamamlanacak olan Europa-Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdiler.

14 yıldan beridir her sene düzenlenen Europa-Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulubü ve Nadir Serin’in girişimleriyle bu sene Mayıs ayının ilk haftası Almanya’dan başlayıp, Türkiye, Gürcistan, İran, Türkiye güzergahını takip ederek KKTC’de sona erecek. 3 gün boyunca KKTC’de belirlenen etapların kullanılacağı rallinin Mayıs ayının son haftası tamamlanması bekleniyor.