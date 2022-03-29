Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplatı açılışında, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbulumuza hoşgeldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz, göstermeye de devam ediyorsunuz. Bu nedenle sizleri şahsım, milletim adına ayrıca tebrik ediyorum.

"Her iki tarafında hakkını gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik"

Beşinci haftasına giren çatışmalar dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Aramızdaki dostluk, komşuluk, insani yakınlık özellikle bu hukuku yerine getirmeye çalıştık. Şahsen kıymetli devlet başkanlarınız başta olmak üzere pek çok mevkidaşın nezninde yoğun diplomasi mesaisi yürüttüm. Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim bey de muhataplarıyla sürekli temas halinde oldular. Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafında hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik.

"Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir"

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiç bir zaman kaçınmadık kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir.

"Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor"

Ölen her insan, yıkılan her bina, refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor.

"Sizlerin barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum"

Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Bugün Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere bu konuşmamdan sonra Taşkent'e hareket ediyorum. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi maksadıyla İstanbul'da bırakıyorum. Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum. Malumunuz görüşmelerde ara buluculuk rolümüz bulunmuyor. Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz.

"Liderler düzeyinde bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız"

Görüşmelerde zor ve çetrefilli konuları ele aldığınızın elbette farkındayız. Bununla birlikte masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla kalıcı, hakkaniyete dayalı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız.

Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini her biri değerli dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yürüteceğiniz müzakerelerde hepinize başarılar diliyorum.