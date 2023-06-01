Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü, bu sene yaşadığımız deprem felaketinde yitirdiğimiz şampiyon meleklerimizin acısını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşmaya çalıştığımız bir dönemde idrak ediyoruz” dedi.

Devleti, yarınları emanet edecekleri bugünün çocukları, geleceğin yetişkinleri olan evlatlarının, sosyal, psikolojik gelişimiyle ilgili toplumsal bir muhakeme yaparken aynı zamanda açlık, yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konularda farkındalık yaratmak adına bir fırsat olan bu özel günü kutlayan Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Bu özel gün bize her bir yavrumuzun vatanını, milletini seven, karakter ve sorumluluk sahibi, çalışkan birer birey olmasına yönelik ortak akıl ekseninde fikirlerimizi paylaşma fırsatı sunmaktadır.

Anne ocağından başlayarak yıllar boyu sürecek eğitim ve öğretim serüveninde etik değerlere bağlı, yurdunu ve milletini seven, erdem ve sorumluluk sahibi bir kuşak yetiştirileceğine yönelik, ebeveynlere ve değerli öğretmenlerimize güvenim tamdır.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen çalıştaylar sonucu, eşim Sibel Tatar’ın öncülüğünde hazırlanan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nın Yüce Meclis’e sunulduğu, hepimizin malumudur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin, 12 Mart 1996 tarihli birleşiminde kabul olunan ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Onay) Yasası’ kurallarına uygun davranma bilinci doğrultusunda, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması, çocuk haklarının ve çocukların, insan haklarının en üst düzeyde tutulmasını hedefleyerek uzman hukukçuların katkısıyla hazırlanan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nın bu bağlamda bütün çocuklar adına adil bir düzen yaratılması için oldukça büyük öneme sahip olduğunun altını çizmekte fayda görüyorum.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni en erken kabul eden ve bunun gerektirdiği duyarlılığı ortaya koyan ülkeler arasında bulunan KKTC’de çocuk adalet sistemi, yasal düzenlemeler, sağlık, eğitim, ihmal ve istismar, koruyucu/önleyici tedbirler gibi bütün başlıklarda elimden gelen katkıyı koymaya asla imtina etmeyeceğime dikkat çekiyorum.

Her bir yavrumuza refah dolu, huzurlu, güvenlik içerisinde çağdaş bir yaşam sunma hedefiyle çalışmaya devam edeceğimi ifade ederken, ana kucağından başlayarak büyük özveriyle evlatlarımızı yarınlara hazırlayan velilere ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletir, bütün çocuklarımızın gözlerinden öper, Adıyaman’da bulunan İsias Otel’de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadeleyi vermekte kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyorum.”