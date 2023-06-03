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Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya hareket etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya hareket etti.  Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da törenlere katılacak.  
Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte 28 Mayıs'ta Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve devam etmesi vesilesiyle düzenlenecek olan törenlere katılmak üzere davetli olarak dün akşam saat 20.55’te Ankara’ya hareket etti. 

TBMM’de ant içme, Anıtkabir’e çelenk koyma ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın, 4 Haziran Pazar günü yurda dönmesi bekleniyor. 

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