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Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq ile görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile müzakere heyetinden Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.

Görüşme sonrası İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

İngiliz Yüksek Komiseri’nin Cumhurbaşkanlığından ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, hem İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq hem de bu sabah saatlerinde kabul ettiği Kanada Yüksek Komiseri Karine Asselin ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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