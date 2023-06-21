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Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenerek yoluna devam edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenerek yoluna devam edecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenerek yoluna devam edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin genç bir devlet olduğunu söyleyerek, bu yıl, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise 40’ıncı yılına gireceğini hatırlattı.  

Yıllar geçtikçe aradaki bağların daha da kuvvetlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir "dünya devi" olarak çok büyük bir gelişme kaydettiğini ve oradaki yapının buradaki yapıyı güçlendirdiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki temasların artarak devam edeceğine inanç belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birtakım kurum ve kuruluşların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temsilcilik açmasının, farklı etkinliklerde bir araya gelip istişarede bulunmasının önemine değindi.  

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti: 

“Bu coğrafyadaki varlığımızı bir Türk devleti olarak sürdürebilmemiz için yeni siyasetimiz gereği, egemenliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi gerekir. Ancak bu şeklide uluslararası bir antlaşmanın içerisinde yer alabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile bunu uluslararası camia ile her zaman paylaşıyoruz. Federal temele dayalı bir antlaşmaya asla evet demeyeceğiz. Yeni siyaset, iki devletli siyasettir.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği çok önemlidir. Şu anda biz de Türk Devletleri Teşkilatı’nın içerisinde gözlemci üye olarak yerimizi almış bulunmaktayız. Bu durumun açtığı yeni kapılar, birtakım temaslar ve iş birlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasına giden yolda önemli birer kilometre taşıdır.  

Yapılan çalışmalar halkımıza güç vermektedir. Siz, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda içinde bulunduğu koşullarda büyük projelere imza atıyorsunuz. Bu tecrübe ve bilgi birikimini bizimle paylaşmanız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir değerdir. Bütün bunları yüceltip daha müreffeh bir yaşam inşa etmek en büyük temennimizdir.” 



 

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan ziyaretten dolayı, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. 

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