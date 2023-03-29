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Cumhurbaşkanı Tatar, Londra Türk Polis Derneği ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Metropolitan Türk Polis Derneği mensupları ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Londra Türk Polis Derneği ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Londra Temsilciliğinde Londra Türk Polis Derneği Başkanı Eren Emin ve heyetiyle değerlendirmelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin dünyada her alanda,  çeşitli iş dallarında başarıyla faaliyet gösterdiklerini  ifade etti. 

Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri mutlaka alacağını vurgulayan Tatar, İngiltere’nin garantör ülke olarak Kıbrıs için önemli bir yer olduğunu belirterek,  Kıbrıslı Türklerin de, İngiltere’de iş alanlarda ve yönetim kadrolarında görünür olmasının önemine dikkat çekti. 

Tatar, İngiltere’deki  Kıbrıslı Türklerin güçlü duruşunun kendilerine de güç verdiğine vurgu yaparak, başarılar diledi ve gençlerin her alanda daha çok yer almasını temenni etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, dernek yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alırken, Türkiye’deki deprem felaketine yönelik ortaya konan yardım ve destek çalışmalarından ötürü de tebrik etti.

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