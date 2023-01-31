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Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan’daki cami saldırısından büyük üzüntü duyduğunu belirtti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan’da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan’daki cami saldırısından büyük üzüntü duyduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan’da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Tatar, yazılı açıklamasında, terörizmin her türlüsüyle etkin ve kapsamlı mücadeleyle birlikte kültürel, dinsel ve mezhepsel hoşgörünün, hiç olmadığı kadar ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Peşaver kentinde polis yerleşkesinin içinde bulunan bir camide meydana gelen intihar saldırısı sonucu çoğu polis memuru onlarca kişinin yaşamını yitirmesinin herkesi derinden üzdüğünü belirten Tatar, şunları kaydetti:

“İnanç ve ibadet özgürlüğünü hedef olan bu türden terör eylemleri sadece bir ulusu değil, tüm dünya insanlığını uzun vadede tehlikeye sokan bir anlayışın tezahürüdür. Bugün gayet açıktır ki önyargı ve bağnazlık; toplumsal ve küresel şiddetin müttefiki haline gelmiştir. Tüm dünya insanlığına huzur ve barış dolu bir yaşam sunulmasının en doğru yolu, terörü salt dinsel ve mezhepsel bir zeminde değil, tüm yönleriyle alarak sürdürülebilir çözümler bulmaktan geçmektedir… Terörizmin her türlüsüyle etkin ve kapsamlı mücadeleyle birlikte kültürel, dinsel ve mezhepsel hoşgörü, hiç olmadığı kadar ihtiyaç haline gelmiştir.”

Tatar, saldırıda hayatını kaybedenlere şahsı ve halkı adına Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

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