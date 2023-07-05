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Cumhurbaşkanı Tatar ülkeye döndü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temaslarını tamamlayarak, bu sabah saat 01.30 sıralarında yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Tatar ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenlediği 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı, Cambridge Üniversitesi’nde konferans verdi. Tatar ayrıca, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ile görüştü, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ni, Uluslararası Demokratlar Birliği İngiltere Gençlik Birliği’ni ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İngiltere temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından ise bu sabah saat 01.30 sıralarında ülkeye döndü.

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