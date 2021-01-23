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Cumhurbaşkanı Tatar’a Kitap Takdimi

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kitap, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin arşivinde bulunan ve 16. yüzyılda Kıbrıs’taki mahkemelerin çeşitli dava tutanaklarını ve kadıların tuttuğu belgelerini içeriyor.
Cumhurbaşkanı Tatar’a Kitap Takdimi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter ve Yönetim Kurulu’nun desteğiyle Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve Mustafa Kemal Kasapoğlu’nun editörlüğünü yaptığı “Cyprus Court Register No.1 (A.H. 988-1003 / A.D. 1580-1595)” adlı 1 Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin İngilizce çalışması, Mustafa Kemal Kasapoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kitap, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin arşivinde bulunan ve 16. yüzyılda Kıbrıs’taki mahkemelerin çeşitli dava tutanaklarını ve kadıların tuttuğu belgelerini içeriyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ve Ada’nın geçmişiyle ilgili önemli kaynaklardan biri olan sicilleri içeren bu değerli çalışmanın, Kıbrıs Türk halkının geleceğine ışık tutabilecek arşivleri içerdiğini belirterek, kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri yürekten kutladı.

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