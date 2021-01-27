Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Doğum Günü Nedeniyle Mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı, 97’nci doğum yıl dönümü nedeniyle andı.
Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş'ı 97'nci doğum yıl dönümünde saygı, sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. İlkeleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizlere emaneti olan özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.