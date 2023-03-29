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Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu: Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temasları engellenemez

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Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu: Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temasları engellenemez
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu: Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temasları engellenemez

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Londra ziyareti ile temaslarına karşı çıkanları yanıtladı; “Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temasları engellenemez” 

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temaslarına karşı çıkanları yanıtlarken, yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temaslarının engellenemeyeceği” belirtildi. Açıklamada şöyle denildi; “Kıbrıs konusunun kritik bir döneme girdiği bu günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki yeni siyaseti ve Kıbrıs Türk halkının haklılığını anlatmak için yurt dışı ziyaret ve temaslara büyük önem verirken, bazı çevrelerin bu ziyaret ve temaslara karşı çıkması, bunları değersizleştirmeye çalışması oldukça düşündürücüdür. Bu çevreler, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın toplantılarına katılmasına, Türkiye’de deprem bölgelerini ziyaret etmesine karşı çıkarken, şimdi de Cumhurbaşkanı Tatar’ın Londra ziyaretine de karşı çıkmaktadır. Rum Yönetimi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın aylar öncesinden büyük bir özen ve uğraşlar sonucu organize edilen Londra ziyareti ve temaslarını engellemeye çalışırken, içimizdeki bazı çevrelerin de bu ziyaret ile temaslara karşı çıkması oldukça dikkat çekicidir. Rum Yönetimi, Rum Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’deki Rum Büyükelçiliği ve Rum lobisi ile diasporası Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’a karşı büyük bir saldırı kampanyası düzenlerken, üzülerek görmekteyiz ki içimizdeki bazı çevreler de birtakım olayları istismar ederek, kara propaganda ve algı operasyonları ile Cumhurbaşkanı Tatar’ı yıpratmaya ve etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Bu da yine oldukça düşündürücüdür. Yeni seçilen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ilk yurt dışı ziyaretini Yunanistan’a yaparken, daha sonra Brüksel’i ziyaret etmiş, gerçekleştirdiği temaslarda Kıbrıs’ın gerçeklerini gizlerken, dünya kamuoyunu aldatma girişimlerini sürdürmüştür. Aynı tutum ve davranışını önümüzdeki günlerde düzenleyeceği diğer yurt dışı temaslarında da sürdüreceğinden kuşku yoktur. Buna karşı da, Cumhurbaşkanı Tatar elbette ki gerekeni yapacaktır. Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı temaslarda, İngiliz ve diğer parlamenterlere, yabancı medya mensuplarına, sivil toplum örgütlerine Kıbrıs’ın gerçeklerini, yeni siyasetimizi ve halkımızın haklılığını anlatmakta, halkımıza uygulanan zulüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargoların kaldırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Cumhurbaşkanı Tatar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yeni siyasetimizi ve halkımızın haklılığını anlatmak ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için yurt dışı temas ve ziyaretlerini sürdürecektir. Buna, Rum Yönetimi ve içimizdeki bazı çevreler engel olamayacaktır. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesini ve halkını seven bir devlet adamı olarak bu ziyaret ve temasları sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Tatar, halkın kendisine verdiği bu büyük görevin sorumluluğundadır ve sorumluluğunu yerine getirmekte kararlıdır. ‘Sorumsuz olanlar’ ise bir halkın davasını ve haklılığını anlatabilmek için büyük uğraş gösteren Cumhurbaşkanı Tatar’a karşı çıkanlardır.”

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