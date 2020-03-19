  • BIST 84.852
  • Altın 309,776
  • Dolar 6,5311
  • Euro 7,0525
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Meclis'te onaylandı...Akıncı göreve devam edecek

» »
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Meclis'te onaylandı...Akıncı göreve devam edecek
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Meclis'te onaylandı...Akıncı göreve devam edecek

Nisan’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 11 Ekim’e ertelenmesi Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komistesi’nde onaylanan karar, Meclis Genel Kurulu’nda da oyçokluğu ile onaylandı.

Karara göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 11 Ekim’de, ikinci tur olursa 18 Ekim’de yapılacak. Söz konusu tarihe karar, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve devam edecek.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Meclis'te onaylandı...Akıncı göreve devam edecek19 Mart 2020 Perşembe 16:33
  • Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerimizin Acil Durum Hatları19 Mart 2020 Perşembe 16:24
  • Sağlık Bakanı Pilli iddialara cevap verdi19 Mart 2020 Perşembe 16:17
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e erteleniyor19 Mart 2020 Perşembe 14:51
  • İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 1284'e yükseldiğini açıkladı.19 Mart 2020 Perşembe 14:20
  • GKK: Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitime ara19 Mart 2020 Perşembe 14:13
  • Toprak Ürünleri Kurumu’na İthal Et Getirme Yetkisi Verildi19 Mart 2020 Perşembe 13:44
  • GKK: Gereken Tüm Tedbirler Alındı19 Mart 2020 Perşembe 13:38
  • KTMMOB Sağlık Bakanlığı Hizmetine Sunulmak Üzere Solunum Cihazı Almaya Karar Verdi19 Mart 2020 Perşembe 13:34
  • Yaşlılar koronavirüs uyarılarını dikkate almayınca, belediye meydandaki bankları söktü19 Mart 2020 Perşembe 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti