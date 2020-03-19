Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Meclis'te onaylandı...Akıncı göreve devam edecek

Nisan’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 11 Ekim’e ertelenmesi Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komistesi’nde onaylanan karar, Meclis Genel Kurulu’nda da oyçokluğu ile onaylandı.
Karara göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 11 Ekim’de, ikinci tur olursa 18 Ekim’de yapılacak. Söz konusu tarihe karar, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve devam edecek.
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