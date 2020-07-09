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Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD’nin Güney Kıbrıs’a askeri eğitim programı başlatmasına ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD’nin Güney Kıbrıs’a askeri eğitim programı başlatmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD’nin Güney Kıbrıs’a askeri eğitim programı başlatmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamda, ABD’nin, Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a askeri alanda eğitim programı başlatacağını açıklamasına tepki gösterildi.

Yapılan açıklamada, bu sabah ABD Büyükelçisi Judith Gail Garber’in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin’i arayarak duruma ilişkin şifahi olarak bilgi verdiği ve konunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktarılmasını rica ettiği kaydedildi. Özel Temsilci Erçin’in  de Cumhurbaşkanlığı’nın bilinen tavrı çerçevesinde söz konusu gelişmeye ilişkin rahatsızlığı ve hassasiyetleri Büyükelçiye aktardığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu programın Doğu Akdeniz Stratejisi ile uyumlu olarak bölgesel istikrarı geliştirme amacını taşındığının belirtilmesine karşın, Doğu Akdeniz’de halihazırda artan gerginlik göz önüne alındığında, tüm ilgili tarafların müdahil olduğu kapsamlı bir diyalog ve işbirliği yerine, ABD ile Güney Kıbrıs arasında ikili olarak askeri faaliyetlerin ve programların artırılmasıyla bölgesel istikrara nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir.

Gerek Kıbrıs adasına ait doğal kaynakların yönetimi ve paylaşımı gerekse tüm bölgeyi kapsayan konularda ilgili tüm paydaşların hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde hareket edilmemesi ve tam tersine tek yanlı veya ikili girişimlerde bulunulmasının hem adada iki taraf arasında, hem de bölgesel istikrarın sağlanması yönünde sürdürülen çabalara olumsuz etki edeceği aşikardır.

 ABD’nin, askeri destek ve işbirliğinden ziyade bölgesel barış ve istikrara katkı koymasının yolu, gerek Kıbrıs’ta iki taraf arasında dengeli davranarak gerekse bölgesel aktörler arasında yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik etmesinden geçmektedir.”

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