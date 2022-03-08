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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

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Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Töre gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Bu konuda yapacak işlerimiz, atacak adımlarımız vardır. El birliğiyle kadınların hayatın her alanında yer almalarına destek vermeli, bu girişimlere öncülük etmeliyiz” dedi.

Dik durmasını bilen ve hakları için mücadele edebilen Türk kadınlarının, Türk milleti için büyük bir kazanım ve milleti ileriye taşıyacak önemli bir güç olduğuna işaret eden Töre, şunları kaydetti:

“Türk Ulusunun uzun ve şanlı tarihinde nice destanlar yazmış kadınlarımızın olduğu da unutulmamalıdır. Özgürlüğümüz uğruna canlarını veren kadın şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum. Bir kez daha, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

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