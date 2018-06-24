Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, NazifeTavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporlarıyla ilgili raporlar görüşülecek.
Toplantının gündeminde ayrıca Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı da yer alıyor.
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