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Cumhuriyet Meclisi heyeti Ankara’da

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Cumhuriyet Meclisi heyeti Ankara’da
Cumhuriyet Meclisi heyeti Ankara’da

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temaslarda bulunacak.

Bu amaçla Ankara’ya giden UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığı’ndaki heyet ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devröm Barçın, UBP
Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’den oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının da bulunduğu mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti ve Komite Başkanı Özdemir Berova Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Komite üyeleri yarın temaslarına başlayacak .

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