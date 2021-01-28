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D vitamini Covid-19'a karşı etkili mi? Uzmanlar bu konuda ne diyor?

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Covid-19 salgınının giderek etkisini artırdığı şu günlerde bilim insanları bağışıklık sistemini güçlendirici farklı tedavi yöntemleri araştırırken, D vitamininin virüs temelli salgın hastalıkları zayıflattığıyla alakalı bazı veriler ortaya kondu.
D vitamini Covid-19'a karşı etkili mi? Uzmanlar bu konuda ne diyor?

Covid-19 salgınının giderek etkisini artırdığı şu günlerde bilim insanları bağışıklık sistemini güçlendirici farklı tedavi yöntemleri araştırırken, D vitamininin virüs temelli salgın hastalıkları zayıflattığıyla alakalı bazı veriler ortaya kondu.

Geçtiğimiz hafta Fransa'da düzenlenen bir tıp forumunda, ülkedeki tüm vatandaşlara D vitamini takviyesi alınması çağrısı yapıldı. Forumda, D vitaminin Covid-19 ve koronavirüs temelli salgın hastalıkların insan vücudundaki etkisinin azalmaya yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirerek ölüm riskini azalttığı kaydedildi.

Buna gerekçeyse Covid-19'un en çok etkili olduğu ileri yaştaki kişilerde aynı zamanda D vitamini eksikliğinde paralellik görülmesi.

Güneş ışığı sayesinde vücut tarafından sentezlenen D vitamini, vücuttaki kalsiyum ve fosfat dengesini sağlayarak kemikleri güçlendiren bir molekül. D vitaminin en önemli özelliklerinden biri ise bağışıklık sistemini düzenlenmesi ve insan vücudunda oluşan inflamasyonları (iltihaplanma) azaltması.

60-65 yaş ve üstü insanların sağlık sorunları, hastalıkları ve sosyal hayatını inceleyen tıp dalı olan geriatri uzmanları, Covid-19 ile D vitamini arasındaki bağlantıyla alakalı bir çalışmaya imza attı.

CHU d'Anger Geriatri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cedric Annweiler yapılan gözlemsel çalışmalara göre D vitamini almanın vücut direncini artırarak hastalıkları daha hızlı iyileştiğini belirtiyor.

D vitamini hastalık riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Doktor Annweiler, "D vitamini oranı ile prognoz (hastanın tahmini iyileşme şansı) arasında bir paralellik durumu var. D vitamini oranı ne kadar yüksek olursa, hastanın ölüm ya da ağır hastalıklara yakalanma oranı o derece azalıyor." diyor ve ekliyor; "Bu konuyla alakalı bilimsel bir varsayıma sahibiz. Elle tutulur kanıtlar için klinik çalışmalarına ihtiyacımız var."

Salgın hastalıklar konusunda araştırma yapan beslenme uzmanı Melanie Deschasaux, D vitaminin diğer vitaminler gibi bağışıklık sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığı görüşünde.

Deschasaux D vitamini eksikliğine vurgu yaparak, "Bağışıklık sisteminin tam olarak çalıştığından emin olmalıyız. D vitamini gerekli ancak çok fazla alınması değil, vücutta eksik olmaması daha önemli. Vücudumuzdaki ordunun çalışması gerekiyor. Bazı hastalıklardan kaçış yok. Covid-19 ortaya çıkmadan önce de, D vitamininin kanser, şeker hastalığı ve solunum yolları rahatsızlıklarına olan olumlu etkisi biliniyordu. Bu yeni bir gelişme değil. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor." diyor.

Tıp dergisi Prescrire, aralık ayı ortasında yayımladığı bir makalede D vitamini takviyesi alınmasının Covid-19'u iyileştirdiği ya da enfeksiyonu azalttığına dair kesin deliller olmadığını yazmıştı. Doktor Jeremy Descoux ise Covid-19'u kesin olarak iyileştirdiği zannıyla insanların bilinçsiz bir şekilde D vitamini takviyesi almasının mantıksız olduğunu ifade ediyor.

Prof. Dr. Cedric Annweiler, yaşlılarda D vitamini eksikliği yaşandığını ve buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: "D vitamini her derde deva değil. Ancak hastalıkların riskini azalmaya yardımcı bir etken. Ancak Covid-19 krizinden çıkış yolu aşı olmak, kişisel hijyen ve sosyal mesafeden geçiyor."

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