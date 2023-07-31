Danimarka Kuran yakma eylemlerini yasaklamayı tasarlıyor

Danimarka, son haftalarda İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilen ve nüfusu Müslüman çoğunluklu ülkelerde geniş protestolara neden olan Kuran yakma ve benzeri eylemleri yasaklamayı planlıyor.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada başka ülke, kültür ve dinlerin aşağılandığı bu tarz eylemlerin Danimarka için ciddi diplomatik ve güvenlik sorunlarına neden olabileceği ve bunların engellenmesinin yollarının hükümetçe aranacağı belirtildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen "Bu saldırgan ve düşüncesizce eylemler birkaç kişi tarafından yapılıyor ve bu kişiler Danimarka toplumunun dayandığı değerleri temsil etmiyor" dedi.

Ancak ifade özgürlüğünün Danimarka'nın temel değerlerinden olduğunu ve sınırlarının da çok geniş olduğunu hatırlatan Rasmussen, bu eylemleri engelleyecek yasal çerçevenin, anayasa tarafından korunan ifade özgürlüğü sınırlarını gözeterek çizilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da konuyla ilgili olarak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yakın iletişimde olduklarını ve benzer bir çalışmayı İsveç'te de yaptıklarını belirtti.