  • BIST 5.191,83
  • Altın 1166.787
  • Dolar 18.8024
  • Euro 20.4212
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Danimarka’da bir skandal daha! İkinci kez Kur’an-ı Kerim yaktılar

» »
Rusya’nın Danimarka’daki büyükelçiliği önünde kimliği açıklanmayan bir kişinin Kur’an-ı Kerim yaktığı bildirildi.
Danimarka’da bir skandal daha! İkinci kez Kur’an-ı Kerim yaktılar

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluk şubesi önü de dahil Kopenhag'da Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı bir dizi eylemin gerçekleştirildiği belirtildi.

İnananların duygularıyla alenen alay edilen eylemlere Danimarka makamlarının göz yumduğu kaydedilen açıklamada, “(Bu eylemler) ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı körüklemek için hesaplanmış kaba ve cahilce bir provokasyondur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu tür “maskaralıklara” yönelik fırsatların tamamen ortadan kaldırılması ve organizatörlerin sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu ülkede neredeyse her 3 kadından 1’i tecavüze uğruyor24 Ocak 2023 Salı 21:52
  • Berlin’de grev kararı: Tüm uçuşlar duracak24 Ocak 2023 Salı 20:36
  • Bulgaristan’da sosyalistler de hükümet kuramadı24 Ocak 2023 Salı 19:31
  • ‘Macron’dan basına baskı’ iddiası24 Ocak 2023 Salı 15:36
  • Almanya ayaklandı: Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyor24 Ocak 2023 Salı 12:05
  • Hollanda’da ırkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld Kur’an-ı Kerim yırttı24 Ocak 2023 Salı 11:20
  • İsveç’ten provokasyon savunması: Yasalar izin veriyor23 Ocak 2023 Pazartesi 20:18
  • Her 4 Yunan vatandaşından biri ruhsal bozukluk yaşıyor23 Ocak 2023 Pazartesi 19:55
  • Almanya yeşil ışık yaktı! Polonya, Ukrayna’ya Leopard tankı verecek23 Ocak 2023 Pazartesi 13:46
  • Kuran’ı Kerim’i yakan siyasetçi ilk kez konuştu: Korkuyorum23 Ocak 2023 Pazartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti