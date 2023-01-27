Danimarka’da bir skandal daha! İkinci kez Kur’an-ı Kerim yaktılar

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluk şubesi önü de dahil Kopenhag'da Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı bir dizi eylemin gerçekleştirildiği belirtildi.

İnananların duygularıyla alenen alay edilen eylemlere Danimarka makamlarının göz yumduğu kaydedilen açıklamada, “(Bu eylemler) ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı körüklemek için hesaplanmış kaba ve cahilce bir provokasyondur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu tür “maskaralıklara” yönelik fırsatların tamamen ortadan kaldırılması ve organizatörlerin sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.