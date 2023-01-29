Danimarka’daki Müslümanlar Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde gerçekleşen organizasyona, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Tekin’in selamlama konuşmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kur’an-ı Kerim’den ayetler, Danca da okundu. Danimarka’daki vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Programa ilişkin yapılan basın açıklamasında, Paludan’ın, bir cami ile Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasının asla tasvip edilecek ve kabul edilecek bir durum olmadığı belirtildi.

“HÜKÜM VE HİKMET DOLU KUTSAL BİR KİTAPTIR”

Açıklamada, Paludan’nın eylemi inanca ve kutsala saygı açısından utanç verici bir hadise olarak nitelendirilerek, “Kur’an, yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen, kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan, insanlığı en doğru yola ve istikamete sevk eden, şifa ve rahmet kaynağı olan, hüküm ve hikmet dolu kutsal bir kitaptır.” ifadeleri kullanıldı.

Müslümanların, her türlü inanca saygı duyan, insan haklarını, özgürlükleri ve evrensel değerleri benimseyen, şiddeti, kötülüğü, farklı inanç mensuplarına karşı hakaret ve saldırıları reddeden bir inancın ve medeniyetin mensupları olduğuna işaret edilen açıklamada, İsveç ve Hollanda’dan sonra Danimarka’da da kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’e karşı işlenen suçun ve sergilenen tavrın, Müslümanlara yönelik bir saygısızlık ve hadsizlik olduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Dolayısıyla insan onuruna yakışmayan bu barbarca tavrı lanetliyoruz. Ayrıca, hukuka ve insan haklarına inanan, inanca saygıyı ve toplumsal barışı önemseyen tüm entelektüelleri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını ve aklı selim sahibi insanları, bu çirkin saldırıya karşı tepki göstermeye ve inisiyatif almaya çağırıyoruz. Yetkilileri bu çirkin davranış ve bu tip provokasyonlar karşısında gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.”

Program, dualar eşliğinde son buldu.

PALUDAN, KUR’AN-I KERİM YAKMIŞTI

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak’ta da Danimarka’da cami karşısında ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda’da da ırkçı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde, Kur’an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılar protesto ediliyor.