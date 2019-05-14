Danimarkalı politikacı porno sitesine ilan verdi: İşinizi bitirince oy verin

Danimarka'da Liberal İttifak üyesi politikacı Joachim B. Olsen, ülkede gerçekleşecek seçimlerle ilgili sıra dışı bir seçim kampanyası sürdürüyor.

5 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde yarışan Olsen, yetişkin içeriklerinin yer aldığı Pornhub sitesinin kendi seçim kampanyasında kullanışlı olabileceğini düşünüyor.

Olsen'in sloganının ise "Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke" (İşinizi bitirince Jokke'ye -Joachim'in kısaltması- oy verin) olduğu öğrenildi.

'SEÇMEN NEREDEYSE ORADA OLMANIZ GEREKİYOR'

Aynı zamanda 2004 Atina Olimpiyatları'nda gülle atma dalında gümüş madalya kazanan bir sporcu olan Olsen, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her yere gitmeniz lazım, ve bu yüzden Pornhub'da yer alacak bir reklamın eğlenceli olabileceğini düşündük. İnternetin yarısı porno ve seçmen neredeyse sizin de orada olmanız gerekiyor, porno siteleri dahil.

Olsen ayrıca, reklam kararını daha önceden partisiyle tartışmadığını söyleyerek "Bazı insanların rahatsız olacağını biliyorum ancak günümüzde birilerini üzmeden bir şey söyleyemezsiniz. Çok ciddiye almıyorum çünkü beni tanıyanlar bir politikacı olarak ciddi olduğumu bilirler. Ancak bir espri anlayışım da var ve bu da güldürüyor" ifadelerini kullandı.

SEÇMENLERİNİN EVİNDE KALDI

Olsen'in bu sıra dışı kampanyası ise ülkedeki seçim yarışının tek örneği değil.

Danimarka Sosyal Liberal Partisi'nden Morten Oestergaar da, seçim çalışmaları kapsamında bir gecesini Daniel ve Ellen isimli iki seçmeninin evinde geçirdi.

Oestergaard'ın kampanyasına ise 400 kişinin başvuruda bulunarak adayı evine davet ettiği öğrenildi.

Aday ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden seçmenlerinin evinde kaldığı bir fotoğrafını da paylaştı.

© REUTERS / RİTZAU SCANPİX

Morten Oestergaar