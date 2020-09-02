Dans, Birkez Daha Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oldu

Dance Base Art Studio, 13. Yılsonu gösterisini bu sene de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı küçükleri yararına sahneledi ve etkinlikten elde edilen tüm geliri bağışladı.

Çok büyük bir duyarlılık örneği göstererek organizatör Sayın Ahu Karaderi, Dance Base Show 13 etkinliğini bu sene içinde bulunduğumuz pandemi döneminden dolayı Folk-Der’e ait açık hava salonunda sergilemiştir. Sınırlı sayıda kişinin katılabildiği organizasyona bu sene dıştan ziyaretçi kabul edilmemiş ve sadece dansçıların ailelerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Muhteşem şovların sergilendiği etkinlikte, Dance Base Art Studio direktörü ve gecenin mimarı Sayın Ahu Karaderi’nin, yine okulda eğitmenlik yapan Sayın Mizgin Bozkaya’nın solo gösterileri ve birbirinden yetenekli heryaş grubundan dansçının sergilediği gösteriler izleyenleri adeta büyüledi.

Geceye katılan Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Sayın Övgü İnce konuşma yaparak, böylesi zorlu bir zamanda bile muhteşem bir gösteri hazırlayan ve yine vakıf üye çocukları ve ailelerine umut olan Ahu Karaderi’ye, tüm dansçılara ve etkinliğe katılamasalar da bağış amacıyla bilet alarak katkı sağlayan tüm herkese teşekkürlerini ileten Sayın İnce, etkinlik gelirini Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlayan Sayın Ahu Karaderi’ye, teşekkür plaketi takdim etmiştir.