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Darp Edilen Kadınla İlgili Polisten Açıklama Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Darp Edilen Kadınla İlgili Polisten Açıklama Geldi

Bugün, sosyal medyada yapılan bir paylaşım ve internet üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında; bir milletvekilinin kardeşi olan erkek şahsın kadın arkadaşını darp edip, cep telefonunu gasp ettiği ve polisin söz konusu şahsı neden halen tutuklamadığı yönünde haberler yer almaktadır.

    

     Bahsi gecen olay, 18.03.2023 tarihinde meydana gelmiş olup, olay müşteki tarafından 19.03.2023 tarihinde polise rapor edilmiştir.

    

     Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu erkek şahıs bugün (20.03.2023) tespit edilerek mahkeme emri gereğince tutuklanmış olup, aleyhinde gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

    

     Polis Genel Müdürlüğü bu olayda da görüleceği üzere, halktan gelen her türlü şikâyeti anında değerlendirmekte, kişilerin makam ve/veya statüleri ne olursa olsun tarafsızlığını koruyarak hiçbir şahıs ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan, yansızlık ilkesine bağlı kalarak görevlerini yürütmektedir.  

 

     Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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