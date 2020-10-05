Darp zanlıları mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,

Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim,

Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları

aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in Vahim

Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu

belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane

Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı

diğer bir taraf olan Lefkoşada sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlunu

elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre Hacımusaoğlunun burnunun

kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan zanlılar, alınması gereken

ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu

aşamada zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün

tutuklu kalmasına emir verdi.