Darp zanlıları mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp,
Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim,
Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları
aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in Vahim
Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu
belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane
Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı
diğer bir taraf olan Lefkoşada sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlunu
elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre Hacımusaoğlunun burnunun
kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı.
Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan zanlılar, alınması gereken
ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu
aşamada zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün
tutuklu kalmasına emir verdi.
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