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DAÜ Color Fest’le renklendi

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DAÜ Bahar Festivali kapsamında Color Fest etkinliği gerçekleştirildi.
DAÜ Color Fest’le renklendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali kapsamında Color Fest etkinliği yapıldı. 

DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan etkinlikte müzik eşliğinde dans edip, birbirlerini renk tozlarıyla boyayacak.

Festivalin son gününe özel olarak yapılan Color Fest ile, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini artırmayı, eğlenceli bir ortamda bir araya gelmelerini sağlamayı ve sınav dönemi öncesinde moral desteği sunma hedeflendi.

 

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