DAÜ Rektörlüğü için iki müracaat... İşte detaylar...
DAÜ Rektör adaylığı için DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Barkan müracaatta bulundu.
Rektörlük için eğilim yoklaması 20 Ekim'de yapılacak.
İşte takvim;
Eğilim Yoklama Takvimi
|22 Eylül 2023
|✔ RASK oluşumu (Senato kararı ile)
|26 Eylül 2023
|✔ Münhal İlanı
|28 Eylül 2023
|✔ RASK önerilerinin Senato'ya sunulması
|6 Ekim 2023
|✔ Rektör adaylığı için son başvuru tarihi
|9 Ekim 2023
|✔ Vakıf Yönetim Kurulu'ndan RASK'a başvuruların iletilmesi
|10-11 Ekim 2023
|✔ RASK aday değerlendirmesi
|12 Ekim 2023
|✔ Rektör aday adaylarının Senato onayına sunulması ve Senato'nun adayları RASK aracılığıyla ilan etmesi
|16/17/18 Ekim 2023
|✔ Adayların tanıtım/sunum dönemi
|19 Ekim 2023
|✔ Panel
|20 Ekim 2023
|✔ Eğilim belirleme yoklaması (oy kullanma Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında yapılacaktır)
|23 Ekim 2023
|✔ Birinci tur Eğilim yoklamasına itirazlar için son tarih
|24 Ekim 2023
|✔ Birinci tur eğilim yoklamasına yapılan itirazların RASK tarafından değerlendirilmesi
|25 Ekim 2023
|✔ Eğilim belirleme yoklaması sonuçlarının Senato Sekretaryasına bildirilmesi (İkinci tur eğilim yoklamasına gerek olmadığı durumda Senato’nun 26 Ekim 2023 tarihinde toplanıp, VYK’ya öneri yapması)
|26 Ekim 2023
|✔ İkinci tur Eğilim belirleme yoklaması -gerekmesi halinde*
|27 Ekim 2023
|✔ İkinci tur Eğilim belirleme yoklamasına itirazlar için son tarih
|30 Ekim 2023
|✔ Senato Toplantısı ve Senato'nun VYK'na öneri yapması
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