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DAÜ Rektörlüğü için iki müracaat... İşte detaylar...

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DAÜ Rektörlüğü için iki müracaat... İşte detaylar...
DAÜ Rektörlüğü için iki müracaat... İşte detaylar...

DAÜ Rektörlüğü için iki müracaat... İşte detaylar...

DAÜ Rektör adaylığı için DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Barkan müracaatta bulundu.

Rektörlük için eğilim yoklaması 20 Ekim'de yapılacak.

 

İşte takvim;

Eğilim Yoklama Takvimi

22 Eylül 2023✔      RASK oluşumu (Senato kararı ile)
26 Eylül 2023✔      Münhal İlanı
28 Eylül 2023✔      RASK önerilerinin Senato'ya sunulması
6 Ekim 2023✔      Rektör adaylığı için son başvuru tarihi
9 Ekim 2023✔      Vakıf Yönetim Kurulu'ndan RASK'a başvuruların iletilmesi
10-11 Ekim 2023✔      RASK aday değerlendirmesi
12 Ekim 2023✔      Rektör aday adaylarının Senato onayına sunulması ve Senato'nun adayları RASK aracılığıyla ilan etmesi
16/17/18  Ekim 2023✔      Adayların tanıtım/sunum dönemi
19 Ekim 2023✔      Panel
20 Ekim 2023✔      Eğilim belirleme yoklaması (oy kullanma Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında yapılacaktır)
23 Ekim 2023✔      Birinci tur Eğilim yoklamasına itirazlar için son tarih
24 Ekim 2023Birinci tur eğilim yoklamasına yapılan itirazların RASK tarafından değerlendirilmesi
25 Ekim 2023Eğilim belirleme yoklaması sonuçlarının Senato Sekretaryasına bildirilmesi (İkinci tur eğilim yoklamasına gerek olmadığı durumda Senato’nun 26 Ekim 2023 tarihinde toplanıp, VYK’ya öneri yapması)
26 Ekim 2023✔      İkinci tur Eğilim belirleme yoklaması -gerekmesi halinde*
27 Ekim 2023✔      İkinci tur Eğilim belirleme yoklamasına itirazlar için son tarih
30 Ekim 2023Senato Toplantısı ve Senato'nun VYK'na öneri yapması 
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