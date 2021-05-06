Dayanışma Evi 10. yıldönümü dolayısıyla bir basın bildirisi yayınladı:

Bugün, 6 Mayıs 2021, Dayanışma Evi’nin 10. Yıldönümü.

Kıbrıs’taki ayrıştırıcı çizgilerin arasında bulunan bu benzersiz toplum merkezi kapılarını açalı tam 10 yıl oldu. Kıbrıs’taki toplumlar arasındaki fiziksel ve mental tüm bariyerlere meydan okumakla geçen bu 10 yıl, sayısız arkadaşlık ve anıyla; Kıbrıs’taki toplumları yakınlaştıran birçok sanatçı, akademisyen, öğrenci, sivil toplum örgütü ve inisiyatiflerine sağlanan desteklerle dolu.

Dayanışma Evi, 2011 yılında Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından, bir araştırma ve eğitim merkezi olarak kuruldu. Yıllar içinde, Dayanışma Evi, kendi çok toplumlu ekibiyle, toplumlararası bir toplum merkezi haline dönüştü. Günümüzde Dayanışma Evi, ara bölgede, adadaki tüm toplumlara açık bir merkezolmasının yanı sıra; yürüttüğü sanatsal ve kültürel programlarla da barış inşaası faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

Dayanışma Evi, Kıbrıs ve insanları için, kültürel çeşitlilik, saygı ve insanlık onuru üzerine kurulu, olumlu bir barışa yönelik çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. Bu anlamda, yaptığımız işin etkisini nicelik olarak ölçmek yeterli değildir. Katılımcıların, ziyaretçilerin ya da kurulan işbirliklerinin sayısının, kişilerin Dayanışma Evi sayesinde paylaştığı binlerce deneyim ve anıyla, ve kurulan yüzlerce yeni kişisel bağlantıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bizim için, en büyük ödül ve anlam, sayısız kişinin ilk kez Dayanışma Evi’nin organize ettiği bir etkinliğe katılmak amacıyla geçiş noktalarından ‘diğer tarafa’ geçmeye karar vermesinde; Dayanışma Evi’nin desteğiyle kurulan yeni inisiyatiflerin hikayelerinde ve hatta birbirlerine aşık olup, sırf kökenleri yüzünden geçiş noktalarında karşılaştıkları sınırlamalardan dolayı, yalnızca Dayanışma Evi’nde biraraya gelebilen insanların hikayelerinde ve bunlar gibi daha nicesinde yatmaktadır.

10. yılımızda, Kıbrıs’ta geçmişin travma ve ön yargılarından kurtulmuş, sürdürülebilir bir barış ve uzlaşıya yönelik çalışmaya yorulmadan devam edeceğimizi yeniden dile getiriyoruz. Bugüne kadar elde edilen başarıların her biri, bizim için birer gurur kaynağıdır. Her ne kadar bu başarıları kutlamak istesek de, şu anda geçiş noktalarında uygulanan kısıtlamalar, dostlarımızla bir araya gelmemize engel olduğu için, planladığımız gibi bir kutlama organize etmemiz ne yazıkki mümkün değildir.

Geride bıraktığımız 10 yılda, Dayanışma Evi, Kıbrıs’ın gelecekte nasıl olabileceğinin bir örneğini göstermeyi başarmıştır. Göstermiştir ki, Kıbrıs’ın insanları yürekleri ve akıllarındaki bariyerlerin üstesinden gelerek, birlikte çalışmayı ve tekrar birlikte yaşamayı öğrenebilirler ve bu konuda oldukça isteklidirler.

Bu kanıt, bugün 10 yaşını doldurmuştur. 10. yıldönümümüzü geçiş noktalarındaki kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz, Dayanışma Evi ailesi ve dostları ile birlikte kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Son olarak, başta kurucu derneğimiz Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Yönetim Kurulumuz, geçmiş ve şimdiki çalışanlarımız olmak üzere, Dayanışma Evi’nin kurulması ve bu günlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür etmek istiyoruz. AEB ve Norveç Hibeleri, Aktif Vatandaşlar Fonu’nun süregelen desteği, yerel ve yabancı paydaşlarımız, Kıbrıs’taki diplomatik çevreler ve tabii ki yerel toplumların hayati katkılarına müteşekkiriz.