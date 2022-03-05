  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Dayanışma Evi’nde “Köpeklerde Leıshmanıasıs” Konulu Seminer Yapıldı

» »
Seminerde 60’ın Üzerınde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Veteriner Hekim Bir Araya Geldi
Dayanışma Evi’nde “Köpeklerde Leıshmanıasıs” Konulu Seminer Yapıldı

İki toplumlu platform “One Health Cyprus”, geçen cumartesi günü, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu bir seminer düzenlendi. Seminere, 60’ın üzerinde Kıbrıslı Türk ve Rum veteriner hekim katıldı.


Seminerle ilgili yapılan açıklamaya göre, iki toplumlu bir platform olan “One Health Cyprus” tarafından organize edilen “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu seminer, adanın güney ve kuzeyinde görev yapmakta olan veteriner hekimlerin, halk sağlığı açısından da önemi olan bir konu üzerinde bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları fırsatı sundu.

veterinerler-ara-bolgede-toplanti-3.jpg
Seminerde hem köpekleri hem de insanları etkileyen Leishmaniasis hastalığında güncel tedavi ve mücadele yöntemleri ile birlikte hastalıkla mücadelede birlikte çalışabilme imkanları tartışıldı. Napoli Üniversitesinden Dr. Gaetano Oliva, hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilen aşıların etkinliği ile ilgili güncel bilgileri meslektaşlarıyla paylaştı.


Araştırmacılar Doç. Dr. Serkan Sayıner ve Dr. Vasiliki Christodoulou, sunumlarında Leishmaniasis’in güncel tanı yöntemleri ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki yayılımı ile ilgili veri paylaşımında bulundu. Açıklamada, bu sunumların, adadaki hastalık haritasındaki soru işaretlerinin netleşmesi ciddi katkıları olmasının beklendiği vurgulandı.


Açıklamada, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerinin, klinik uygulama, halk sağlığı ve hayvan sağlığını geliştirmek adına bilgi ve tecrübe paylaşmasını hedefleyen bir platform olan “One Health Cyprus”’un şu ana kadar 5 webinar, birçok çiftlik ve mezbaha ziyaretleri organize ettiği de hatırlatıldı.

veterinerler-ara-bolgede-toplanti-4.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emekli Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Mustafa Asilhan Yaşamını Yitirdi04 Mart 2022 Cuma 21:51
  • Moldovalı Bir Kişi İslam Dinini Seçti04 Mart 2022 Cuma 19:45
  • 387 Pozitif Vakaya Rastlandı, 469 Kişi Taburcu Edildi04 Mart 2022 Cuma 19:40
  • Kuyuya düşen çocukla ilgili ihmalden 1 kişi tutuklandı04 Mart 2022 Cuma 19:37
  • Pilli: Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak04 Mart 2022 Cuma 19:15
  • Çocuklar İçin Bilim Atölyeleri Düzenleniyor04 Mart 2022 Cuma 18:50
  • TIP-İŞ, Kurul İşlemleri Eylemini Sona Erdirdi04 Mart 2022 Cuma 18:35
  • Sucuoğlu'ndan CTP'ye Sert Tepki!04 Mart 2022 Cuma 18:27
  • Narkotikten Kurye Operasyonu04 Mart 2022 Cuma 18:02
  • Arıklı: Reformları Birlikte Hayata Geçireceğiz04 Mart 2022 Cuma 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti