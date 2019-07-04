DeepNude Uygulamasını Merak Edenleri Bekleyen Tehlike

Uygulama, özellikle kadın fotoğraflarını çıplak hale getirmesiyle büyük gündem oldu. Ancak geçmişten hatırlayacağınız bir tehlike, siz fark etmeden DeepNude ile kapınızı çalabilir.

DeepNude adı verilen uygulama, güneş gözlüğünde olmasa da daha yaygın bir cihazda kendine yer buldu. Akıllı telefonlarımız, görsel işleme üzerine eğitilmiş bir yapay zekaya sahip bu uygulamayla, insanları saniyeler içerisinde çıplak hale getirebilir oldular. Fakat bu kez filmde değiliz.

Asıl sorun, kadınların uygunsuz bir biçimde, özgür iradeleri dışında oluşturulan çıplak fotoğraflarının internete sızma ihtimali değil. Bu ihtimal işin sosyal yönden etik problemini oluşturuyor. Daha büyük ve çoğu insan tarafından görülemeyen bir başka sorun var…

Sahte DeepNude uygulamalarına dikkat! (Gerçekten dikkat)

Zaten amacı bu yönde olan insanlar, internette uygunsuz içeriklere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Asıl sorun DeepNude uygulamasının klonları… Yani aynı ya da benzer isimle, son kullanıcıyı kandırmayı hedefleyen sahte DeepNude uygulamaları…

Sahte bir uygulamayı ilk gördüğünüzde, onu orijinalinden ayırt edebilecek kadar bilgili ve deneyimli olabilirsiniz. Nitekim internet kullanıcılarının büyük bir kısmı, böyle bir ayırt etme deneyimine sahip değil. Hatta son derece iyi tasarlanmış kolan bir uygulamayı ayırt etmek, deneyimli kullanıcılar için bile oldukça zor. İnternette DeepNude aradığınız anda, karşınıza çıkan seçeneklerin büyük kısmı sahte uygulama oluyor.

Sahte DeepNude uygulamaları için YouTube videoları altında, Telegram'da ve Github'da güvensiz bağlantılar dolaşıyor.

DeepNude’un kendisi de güvenli değil:

Genel olarak Play Store ya da App Store dışında bulunan uygulamaları yüklemek, zaten güvenlik açısından büyük bir sakınca oluyoruyor. Geçmişte buna benzer çok sayıda örnek görmüştük. Telefon numaranızı girdiğinizde, diğer insanların sizi rehberine hangi isimle kaydettiğini gösteren uygulamaları hatırlayın. Amacı doğrudan veri toplamaktı.

DeepNude da benzer bir ilgiye hitap eden, içgüdüsel meraklara seslenmeye çalışan bir uygulama. Bu da kolayca adını duyurmasını sağlayan bir detay. Orijinal uygulamayı kullanan kişiler bile güvende değiller, çünkü uygulamanın aldığı ilk izin galerinizdeki fotoğraflara ulaşma izni. Bu fotoğrafların kime gittiği ise büyük bir tartışma konusu.

Sahte uygulamalar, fotoğraflarınız dışında banka uygulamalarındaki bilgileriniz, e-postalarınız, sosyal medya profilleriniz ve sizde ekli olan profili açık tüm insanların bilgilerine ulaşılabilir. DeepNude, tek bir kişinin telefonundan binlerce insanın verisine ulaşabilir, zincirmele bir etkiyle bu veri akışı milyonlarca kişiyi etkileyebilir. Klon uygulamalarda ise doğrudan bu amaç güdüldüğünden, daha büyük risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

DeepNude ve kopyaları, veri çağında siz ve çevrenizdekiler için son derece tehlikeli bir uygulamadır. Bu durumu bir hırsızı kendi evinize davet etmek, hatta ona pencereden merdiven uzatmak gibi de düşünebilirsiniz. Hırsız içeriye girdiğinde ise müdahele etme şansınız pek kalmaz.