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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Değişim için geliyoruz

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Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre ve Meclis Üyesi adayları nefes almadan çalışmalarını sürdürüyor.
Değişim için geliyoruz

Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre ve Meclis Üyesi adayları nefes almadan çalışmalarını sürdürüyor. 24 Haziranda yapılacak yerel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre, artan sıcaklıklara aldırmadan bölgeyi ekibiyle birlikte karış karış dolaşıyor. “Bölgenin çehresini değiştirmek için yola çıktık” diyen Töre, hizmet için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğini ifade ediyor. Bozdağ Töre ve Meclis üyesi adayları programları çerçevesinde Minareliköy İlkokulu, Demirhan İlkokulu, Cihangir- Düzova İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik Sağlık Ocağı, Değirmenlik Belediyesi ve Şubelerini, Balıkesir İlkokulu, Demirhan Polis Karakolu ve Bölge esnaflarını ziyaret etti.

 

“HALKIMIZLA BİRLİKTE, EL ELE”

 

Yaptığı ziyaretlerde bölgeye hizmet için yola çıktığına vurgu yapan Töre, güçlü bir ekiple göre talip olduklarını dile getirdi. Töre, bölgenin sorunlarını bildiğini, çözümün de ceplerinde olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi ; “Güçlü bir ekiple yola çıktık, amacımız bölgemize ve ülkemize hizmet vermek. Bizler görevi devraldığımızda hem halkımız, hem ülkemiz hem de ülkemize gelen misafirler görecek ki, Değirmenlik ve bölgesinin çehresi değişmiş, her bir köşeye eşit hizmet gitmiş, ayrım yapmadan, ayrıcalık gözetmeden tüm sorunlarla mücadele edilmiş.. Bizler bu bilinçle, alışılagelmiş hizmet anlayışının dışında, sadece maaş ödeyen bir Belediye olmayacağız. Halkımıza, halkımızla birlikte hizmet götüreceğiz. Gittiği yerlerde büyük ilgi gören Töre ve ekibi, çalışmaların sadece seçim döneminde olmadığını halkın 24 Haziran’dan sonra göreceğini sözlerine ekledi.

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