“ Deklanşörümüze Takılanlar “ Bugün Açılıyor

Yıltan Taşçı Akademi temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kurslarına katılan Ahmet Kelebek, Ahmet Uçar, Ayşegül Erem, Buse Tosun, Durmuş Bıyıklı, Gökhan Kuzu, Haldun Pakarı, Hüseyin Billur, Hüseyin Saygıneren, İsmail Bozat, Melek Gazi, Mine Kurtel, Neriman Karapaşa, Nermin Tüccaroğlu, Niyazi Nizam, Papatya Solyalı, Serkan Ersev, Şaziye Kurt, Şifa Doğan ve Ümit Gürtekin’in fotoğraflarından oluşan sergi, 22 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.
Serginin sanat severlerin izlenimine açılmasında Covid 19’a karşı maske takılmasına, ellerin dezenfekte edilmesine ve mesafenin korunmasına özen gösterilecek.
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