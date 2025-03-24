Demirhan kavşağında iki adet sabit görüntülü hız tespit kamerası devreye girecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde yapımı tamamlanan Demirhan Kavşağında, kurulumu yapılan 2 adet sabit görüntülü hız tespit kamerası yarın saat 00.00’da devreye alınacak.
Söz konusu sabit görüntülü hız tespit kameraları için hız limiti 50 kilometre/saat olarak belirlendi.
Sürücülerin hız limitlerine uymaları gerektiği de bildirildi.
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