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Demirhan kavşağında iki adet sabit görüntülü hız tespit kamerası devreye girecek

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Demirhan kavşağında iki adet sabit görüntülü hız tespit kamerası devreye girecek
Demirhan kavşağında iki adet sabit görüntülü hız tespit kamerası devreye girecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde yapımı tamamlanan Demirhan Kavşağında, kurulumu yapılan 2 adet sabit görüntülü hız tespit kamerası yarın saat 00.00’da devreye alınacak.

Söz konusu sabit görüntülü hız tespit kameraları için hız limiti 50 kilometre/saat olarak belirlendi.

Sürücülerin hız limitlerine uymaları gerektiği de bildirildi.

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