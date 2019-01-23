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Demirtaş: Türkiye IŞİD zihniyeti tarafından yönetiliyor

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AİHM'in serbest bırakılmasına hükmettiği HDP eski Eş Genel Başkanı tutukluluğunu eleştirdi. Savunma yapan Demirtaş, "IŞİD'li teröriste adli kontrol, Demirtaş'a gelince tutukluluğun devamına. Yargının durumu budur" dedi.
Demirtaş: Türkiye IŞİD zihniyeti tarafından yönetiliyor

Halkların Demokratik Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davada savunma yaptı. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada SEGBİS ile katılan Demirtaş, tutuklu yargılanmasını eleştirdi. Kasım 2016'dan bu yana hapiste olan Demirtaş, bu duruma tepkisini IŞİD'li Ayşenur İnci'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması örneği üzerinden gösterdi.

"Türkiye IŞİD zihniyeti tarafından yönetiliyor" diyen Demirtaş, "1,5 milyon lira ödülle aranan DAEŞ'li Ayşenur İnci adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. IŞİD'li teröriste adli kontrol, Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a gelince dosyadaki dijital veriler, suç isnadının ciddiyeti vs vs. tutukluluk halinin devamına. Türkiye'deki yargının durumu budur" dedi.

"AKP ve cemaat ortak operasyon yaptı"

Demirtaş savunmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin HDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldırma kararına da tepki gösterdi. Demirtaş "Linç ortamında AKP ve bir grup CHP milletvekiliyle,  MHP milletvekili el ele verip bizleri politikleşmiş yargının önüne atmak için aceleci davranıyorlardı, aceleleri vardı. Parlamento da bunu yaptı, parlamento politik davrandı. AKP de politik davrandı" diye konuştu. 

"AKP beni suçlamaya devam ediyor. Benim yargılamam medya üzerinden yapılıyor" diyen Demirtaş, ana dilde eğitim talebi üzerine görevden alınan savcı Ahmet Karaca tarafından hazırlanan iddianameyi de eleştirdi. Karaca'nın Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Terörist diye tutuklanmış bir savcının, ana dille ilgili yaptığım iki cümlelik değerlendirmeden, beni terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör faaliyeti yürütmekle suçlaması ahlaksızlığın daniskasıdır. Onun fezlekesini iddianameye koymak da komploya ortak olmaktır" dedi. Demirtaş, AKP ve Gülen cemaatinin kendisine yönelik ortak operasyon yaptığını savundu.

Demirtaş, ana dilde eğitim talebinin HDP'nin Yargıtay'a verilen resmi programında yer aldığını da belirtti.
 

Hakkında 30'dan fazla dava açılan Demirtaş'ın duruşması, yarın ve Cuma günü de devam edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hakkında 142 yıl hapis cezası istenen Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 2017'de açtığı davaya ilişkin AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirmişti.1-244.jpg2-118.jpg

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