Demirtaş ve Önder'in yargılanmalarına başlandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Zeytinburnu'nda 2013 yılındaki nevruz etkinliğinde yaptıkları konuşmalarında ''terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılanmalarına başlandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, SEGBİS sistemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder ve sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Mahkeme heyeti, izleyicilerin kalabalık olması dolayısıyla duruşmanın adliyenin konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Mahkeme Başkanı Hakan Türkön, izleyicilerin yanında oturan Sırrı Süreyya Önder'in sanık sandalyesine geçmesini istedi. Önder, ''Biz normalde başkanı izlemeye gelmiştik ama...'' diyerek sanık sandalyesine geçti.

Söz alan Demirtaş, Anayasa'nın 83. maddesinin özel bir "sorumsuzluk" halinin olduğunu belirterek, ''Genel olarak düşünce özgürlüğü kavramının kapsamından daha farklıdır. Milletvekilliği dokunulmazlığı farklı bir şey, 83. maddesindeki sorumsuzluk başka bir şeydir. Bu maddeyle parlamenterlerin söz söylemeleri güvence altına alınmıştır. Bu sebeple düşme kararı verilmelidir. Dokunulmazlık kalksa bile Anayasa'nın 83. maddesindeki sorumsuzluk devam edecektir. Eğer bu talebimiz reddedilecekse savunmamı yapmaya hazırım.'' dedi.

DEMİRTAŞ'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, "Meclis'te söylenen sözlerin başka yerde tekrar edilmesi halinin sorumsuzluk kapsamında bulunduğunu" belirterek, ibraz edilen tutanaklarda iddianameye konu olan sözlere rastlanılmaması nedeniyle talebi reddetti.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Sırrı Süreyya Önder, kendisi hakkında açılan birçok davada hep aynı grup ve kişilerin müşteki olduğunu söyledi. Müştekiler Hasan Fırat ve Cafer Özsoy, Önder savunma yaparken salondan ayrıldı.

ÖNDER: SÖYLEMLER BARIŞ ÇAĞRISIYDI

2013 yılı nevruz kutlamalarındaki söylemlerin barış çağrısı olduğunu ifade eden Önder, "Milletvekilleri dokunulmazdır. Ayrıca Anayasa'nın 83. maddesi gereği söylemlerinden dolayı da sorumsuzdur. Bu madde, parlamenterlerin söz söyleme hakkını güvence altına almıştı. Ben, söylemlerimizin yargılandığı bu davanın hiç olmamış olmasını hukuk adına dilerdim." diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan Selahattin Demirtaş da, hakkında pek çok yerde soruşturma ve kovuşturma yapıldığından hepsine birden gidemeyecek olması sebebiyle, mecburiyetten SEGBİS vasıtasıyla savunma yapmayı kabul ettiğini söyledi.

''75 GÜNDÜR TUTUKLUYUM''

Kendilerinin 15 milletvekilinin tutuklanacağı yönünde haber aldıklarını, yurt dışına çıkış yasakları bulunmadığı halde ülkeyi terk etmediklerini belirten Demirtaş, ''75 gündür tutukluyum. Bu yargılamaların tarihe geçeceğini düşünüyorum. Keşke yargının bağımsız olduğunu görebilsek ancak bizim hakkımızda beraat kararı vermenin zor olduğunu biliyorum. Beni tutuklayan hakim için de üzülüyorum. Ya ben tutuklanacaktım ya da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle o tutuklanacaktı. İddianamenin vasıfsızlığını göstermek için buradayız. Meclis'te anayasa görüşülüyor. Milletvekilliğimi kullanmam fiilen engelleniyor. Karara saygılıyız. Bugüne kadar bedel ödedik, gerekirse bundan sonra da öderiz.'' dedi.

Mahkeme Başkanı Hakan Türkön, Demirtaş'a hakkında mahkumiyet kararı verilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sordu.

Demirtaş da ''Barışa dair bir konuşmamdan ötürü yargılanmam sebebiyle istemiyorum.'' ifadesini kullandı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları tüm beyanlarını uzayan duruşma sebebiyle gelecek duruşmada vereceklerini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder'in duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, uzayan duruşma sebebiyle sanık avukatlarına gelecek celse beyanlarını sunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Selahattin Demirtaş SEGBİS'ten, salona gelenlere el salladı ve Pervin Buldan ile kısa süre konuştu.

İddianamede, şüpheliler Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.