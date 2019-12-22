Dendias duyurdu: "Miçotakis, Trump ile Doğu Akdeniz’i görüşecek"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, kişisel Twitter hesabından bir dizi paylaşım yaptı. Dendias, Yunanistan başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD Başkanı Donalt Trump ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'de güvenliği ve istikrarını geliştirmek için görüşeceğini belirtti.

Trump ile görüşmede, ABD-Yunanistan arasındaki stratejik ilişkinin daha da güçlendirmesinin beklendiğini ifade eden Yunan Dışişleri Bakanı, “Yunanistan ve ABD, Akdeniz bölgesinde aynı stratejik hedef, güvenlik ve istikrara sahip” değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan'ın stratejik hedefinin; Kıbrıs sorununu çözmek olduğundan bahseden Dendias, “Bununla birlikte, Berlin'de müzakereleri sürdürme konusundaki olumlu adıma rağmen, Türkiye'nin politikasının resmi olmayan beşli görüşme için doğru ortamı yaratmaya yardımcı olmadığını öne sürdü.

Nikos Dendias, AB’nin bir bütün olarak ve en üst düzeyde, ilk kez Türkiye'ye karşı özel yaptırımlar öngördüğünü, buna rağmen Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini olduğunu ve bu faaliyetlerin defalarca ve açıkça kınandığını kaydetti.