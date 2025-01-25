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Denizlerde "7" şiddetinde fırtınamsı rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, denizlerde "7" şiddetinde fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu.
Denizlerde "7" şiddetinde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde "7" kuvvetinde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Daire’sinden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün 17.00’den yarın 17.00’ye kadar etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Doğu Taurus'ta kuzey ve doğu, Batı Taurus'ta güney ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla şiddetlenerek '7' kuvvetinde ve 'fırtınamsı rüzgar' şeklinde esmesi beklenmektedir.” denildi.

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