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Denizli’de Yaşanan Deprem Anına Ait İnanılmaz Görüntüler (Video)

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve 5.5 şiddetinde olduğu açıklanan deprem anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Denizli’de Yaşanan Deprem Anına Ait İnanılmaz Görüntüler (Video)

20 Mart günü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremi bölge halkını epey korkutmuştu. Depremin şiddeti, Richter ölçeğine göre 5.5 olarak belirlenirken Ucan mahallesi de depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olmuştu.

Bölgedeki iki besi çiftliğinden gelen kamera görüntüleri, depremin boyutlarını gözler önüne serdi. İnekler korku içinde kaçışırken tonlarca ağırlıktaki süt tankeri de adeta boş bir su şişesi gibi sallanıyor. Çiftlik çalışanlarının korkuları ve yaşadıkları panik de göze çarpıyor.

 

 

 

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