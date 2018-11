Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 15 Kasım mesajında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün sadece bizlerin değil gelecek nesillerimizin de en güçlü teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “17 Haziran 1983 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin, Kıbrıs Türklerinin Self Determinasyon Hakkını ilan etmesinin ardından 15 Kasım 1983’de kuruluşu Mecliste oy birliğiyle ilan edilen Cumhuriyetimizin bugün 35.yılını kutlamaktayız” dedi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bağımsızlık bildirgesinin önsözü bölümünde, Kıbrıs Türk halkının ‘Aynı adada yanyana yaşamaya mecbur bulunan bu iki halkın aralarındaki bütün sorunları, eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarının mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı’ olduğunun altı çizilerek, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığın bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözülmesini engellemeyip, kolaylaştırabileceğine’ olan inanç samimi bir şekilde ifade edilmişti. 1983 yılında Cumhuriyetimizin kuruluş bildirgesinde yer alan ‘Kıbrıs Türk halkı, yıllardan beri, içtenlikle iki kesimli federal bir çözüm çerçevesinde iki halkın eşit ortaklığına dayanacak bir düzenin yeniden kurulmasına çalışmıştır’ ifadesinin üzerinden bir 35 yıl daha geçmiş ancak Kıbrıs Rum tarafı hala aynı tutumunu sürdürmeye devam ederek, Kıbrıs Türklerine masa başında federal çözüm hedefiyle zaman kaybettirmiş, kaybettirmeye devam etmektedir.”

“RUMLAR TÜRKLERLE SİYASİ EŞİTLİĞİ PAYLAŞMAYI HALA DAHA KABULLENMEDİ”

Kıbrıs Rum liderliğinin son yaptığı açıklamalardan da görülebileceği gibi, Kıbrıslı Rumların Türklerle siyasi eşitliği paylaşmayı, devlet yönetimine etkin bir şekilde katılımını hala daha kabullenmediğini belirten Denktaş, Kıbrıs Rum tarafının yıllardır değişmeyen amacının, helenleştirdikleri “Kıbrıs Cumhuriyeti” çatısı altında Kıbrıslı Türk kolektif kimliğini eritmek, adanın tümünü Helen egemenliği altına almak olduğunu kaydetti.

Denktaş, “Onların bu değişmeyen hedeflerinin önündeki en büyük engel, en güçlü dayanağımız, kendi kaderimizi tayin hakkını kullanarak ilan ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Biz Demokrat Parti olarak Bağımsızlık Bildirgemize kayıtsız şartsız bağlıyız, bağlı olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“YENİ PARAMETRELERLE YENİ BİR MASA OLUŞTURULMASI İÇİN AZİMLE ÇALIŞMALIYIZ”

Denktaş şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ne tarihsel ne de sosyolojik nedenlerle ortak bir devlet kurmaları gerekmemektedir. Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs Rumların ortak federal bir devlet kurmaları ne bilimsel bir şart ne kaçınılmaz tarihsel bir son ne de sosyolojik bir gerekliliktir. Farklı kültür, dil, din ve milletlere ait iki halk, coğrafi ve konjektürel siyasi nedenlerle ortak bir devlet arayışına sürüklenmişlerdir.

Biz eşit şartlarda oluşacak bir devlete kapımızı kapatmadan, yıllardır boşa harcanan zemin ve metotların dışında, özgün önerilerimizi geliştirerek, Anavatan Türkiye ile de görüş birliği içerisinde yeni parametrelerle yeni bir masa oluşturulması için azimle çalışmalıyız. Kurucularımızın Bağımsızlık Bildirgesinde ‘Irk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü’ reddederek ilan ettiği Evrensel Hakları, günün koşulları altında daha geliştirerek, demokrasimizi daha da demokratikleştirerek, daha fazla insan hakları, daha fazla özgürlük, daha fazla adalet ve daha fazla eşitlik için çalışmalıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün sadece bizlerin değil gelecek nesillerimizin de en güçlü teminatıdır.”

Denktaş mesajında, “Bizlere bugün 35. yılını kutlama şerefini verdiren kurucu büyüklerimizi; 1963-74 arası varoluş mücadelesinde yer alan insanlarımızı, bu uğurda canlarını feda ederek bugünlerin öncüsü olan şehitlerimizi; Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu tüm gazi, malul gazi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığının güvencesi olan Anavatan Türkiye’mizi, devletimizin gelişimine katkı koyan her bir birey ve kuruluşu saygı ile selamlarım.” ifadelerini kullandı.