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Denktaş, Res-Bir yönetimi ile bir araya geldi

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Restorancılar Birliği (Res-Bir), yönetimi ile bir araya geldi.
Denktaş, Res-Bir yönetimi ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Restorancılar Birliği (Res-Bir), yönetimi ile bir araya geldi.

KAYIM:

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Res-Bir Başkanı Salih Kayım, çalışmaları hakkında bilgi vermenin yanı sıra sektörde yaşanan sorunları dile getirdi, üyelerinin taleplerini açıkladı.

KDV oranlarının kriz döneminde %5’e indirildiğini hatırlatan Kayım, bu durumun devamını talep ederken, sektörün krizi atlatamadığını savundu. “Sektör tam kalkınacakken yeni bir krizle baş etmemiz zaman alıyor” dedi.

Turizm ve büyük alış veriş marketlerinin, restoran sektörünü zorladığını dile getiren Res-Bir Başkanı Salih Kayım, bu konuda yaşanan rekabetin mücadelesini verdiklerini de kaydetti.

DENKTAŞ

Sektör sorunları dinleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise yapılabilecekler ve yapılamayacaklar konusunda birliğin görüşlerini değerlendirdi.

Karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ile daima yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ayrıca tıpkı otellerde olduğu gibi restoranlar içinde bir yıldızlamanın söz konusu olabileceğini bu anlamda Turizm bakanlığı ile de ortak çalışma yürütülebileceğini kaydetti.

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